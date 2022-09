Untermeitingen

06:00 Uhr

So sollen in Untermeitingen künftig Leben gerettet werden

Plus Bei einem Notruf kann es in den Lechfeld-Gemeinden teilweise dauern, bis ein Rettungswagen eintrifft. Nun werden ehrenamtliche Ersthelfer gesucht.

Von Paula Binz Artikel anhören Shape

In medizinischen Notfällen können wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden. Wer den Notruf 112 absetzt, der kann allerdings nur hoffen, dass dann auch möglichst schnell Rettungssanitäter vor Ort sein werden. Besonders kritisch wird es, wenn die Betroffenen in einer Gemeinde ohne eigene Rettungswache leben. Das ist auch in Untermeitingen der Fall. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Bürgermeister Simon Schropp daher ein Angebot der Johanniter vor, um ein ehrenamtliches Netzwerk aus Ersthelfern aufzubauen. Ein solches Netzwerk wird auch als HVO (Helfer vor Ort) oder "First Responder" bezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen