So war die Premiere von "Irres Diamantenroulette" in Untermeitingen

Gauner unter Verrückten: Bei der Premiere von "Irres Diamantenroulette" des Theatervereins Laetitia in Untermeitingen war einiges geboten. Darum ging es.

Die eine sieht Aliens und Laserstrahlen, der andere hält sich für Don Quichote: In der psychiatrischen Einrichtung von Dr. Anita Neumeyer in Untermeitingen tummeln sich auf den ersten Blick die "Irren". Doch nicht alle sind wirklich verrückt: Drei Gauner haben sich absichtlich einweisen zu lassen. Denn sie planen einen großen Coup.

"Irres Diamantenroulette" heißt das Stück, welches das zwölfköpfige Ensemble des Theatervereins Laetitia unter der Regie und der Souffleuse Irmgard Schrodt im kleinen Theater der Imhofhalle in Untermeitingen auf die Bühne brachte. Die Gaunerkomödie in drei Akten wurde von Martina Röhrich entwickelt.

Darum geht es in "Irres Diamantenroulette"

"Irres Diamantenroulette" spielt in der Klinik "Haus Regenbogen", einer psychiatrischen Einrichtung in Untermeitingen. Diese wird geleitet von der resoluten Psychiaterin Dr. Anita Neumeyer (Martina Dempf), die mit ihren irren Patienten ordentlich zu tun hat. Doch nicht alle sind wirklich verrückt: Die Gangster Rudolf Mooshauer (Thomas Georgie), Klaus Finke (Harald Zehentbauer) und seine Ex-Ehefrau Carmen Sauer (Birgit Zeitz) haben sich mit vermeintlichen Wahnvorstellungen ebenfalls einweisen lassen. Während Mooshauer vorgibt, sich für Modezar Rudolf Mooshammer zu halten und Klaus Finke als Don Quichote durch die Anstalt springt, sieht Carmen Sauer immerzu Aliens und Laserstrahlen.

Das zwölfköpfige Ensemble des Theatervereins Laetitia. Foto: Jürgen Schmidt

Das Trio plant einen genial-verrückten Coup: Sie wollen das Geschäft des wortverdrehenden Juweliers Richard Dollinger (Maximilian Kaiser) während des Feuerwerks zu einer 1200-Jahr-Feier aufsprengen und ausrauben. Wenn es da nicht den gewieften Polizisten Alexander Bachmann (Michael Bader) gäbe. Ausgerechnet in diesen verliebt sich die Gangstertochter Katharina Mooshauer (Jasmin Finke), die für ihren Vater Dynamit in die Anstalt einschleusen soll. Polizist Bachmann lässt sich als verdeckter Ermittler ausgerechnet als Nonne verkleidet einweisen. Der Plan des Ganoventrios gelingt, aber in der gleichen Nacht kommt es zu einem Wasserrohrbruch in der Klinik, und alles wird auf den Kopf gestellt – und nichts scheint so zu sein, wie es anfangs aussah.

Irgendwann ist das Verwirrspiel perfekt

Das unterhaltsame Stück war gespickt mit erfolgreich verwirrenden Elementen: Während die Putzfrau Svetlana (Bianca Graalheer) mit deutschen Redewendungen nicht zurechtkam, sinnierte die Patientin Stefanie (Alisa Schauer) geistig abwesend immer wieder: "Ich male Eier, nicht rund, sondern eckig, aber bunt." Und Hausmeister Ernst Schmitt (Markus Suchy) stellte fest: "Was man hier in der Psychiatrie erlebt, wird in keinem Theater geboten." Mit dabei waren zudem Verena Riedl als die junge Ärztin Daisy Winkler und Alina Lude als die Krankenschwester Ines.

Weitere Aufführungen sind am Freitag, 31. März, um 20 Uhr, am Samstag, 1. April, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 2. April, um 14 und 18 Uhr. Eintrittskarten sind am Donnerstag ab 17 Uhr im Foyer der Imhofhalle erhältlich.