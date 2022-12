Sogar das Christkind besucht den Weihnachtsmarkt in Untermeitingen

Für die Organisatoren steht der soziale Aspekt des Marktes im Vordergrund. Was in Untermeitingen alles geboten war.

Winterlich zeigte sich Untermeitingen am dritten Adventssonntag. In der Nacht und am Morgen hatte es ordentlich geschneit. Und so konnte der Christkindlmarkt vor dem Rathaus mit schneebedeckten Ständen und einem eingezuckerten Weihnachtsbaum stattfinden.

Bereits zur Einstimmung auf Weihnachten spielte am ersten Advent der Musikverein ein Konzert in der Kirche St. Stephan und am Vorabend des dritten Advents las der „Käsmichl“ Heiteres und Besinnliches, musikalisch begleitet von den Lechkieseln. Am Sonntag fand nun endlich der Untermeitinger Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus statt. Sogar das Christkind, dargestellt von Sarah Thoma, kam zu Besuch. Zusammen mit Bürgermeister Simon Schropp eröffnete es den 36. Markt.

Zahlreiche Mitmach-Angebote für Kinder

Danach trat die Bläserbande der Musikschule Lechfeld in Abwechslung mit dem Kinderchor der ersten und zweiten Klassen der hiesigen Schulen auf. Unter der Leitung von Dirigent Martin Wiblishauser gab es weihnachtliche Klänge zu hören. In diesem Jahr wurde ohnehin sehr viel für Kinder zum Mitmachen angeboten, weihnachtliches Basteln an vielen Stellen und Ständen. Gemütlich ging es im Haus Imhof zu. Dort fand ein Bücherflohmarkt von der Gemeindebücherei statt und im Bürgersaal gab es Kaffee und Kuchen. Am späten Abend wurde dann das beliebte Weihnachtsbingo für Jedermann veranstaltet.

Stimmungsvoller Christkindlmarkt am Abend in Untermeitingen. Foto: Jürgen Schmidt

Am Abend sangen und spielten Ulrike Ehses und Peter Daake weihnachtliche Lieder. Die Bürgerinitiative Christkindlmarkt unter der Leitung von Sigi Bauer hat wieder einmal bewiesen, zu welcher Leistung die Gemeinschaft in der Lage ist. Die Organisatoren legen besonderen Wert darauf, dass nicht die Absicht der Gewinnerzielung, sondern die Hilfe für notleidende Menschen und somit der soziale Aspekt, im Vordergrund steht.