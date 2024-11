Sportverein Untermeitingen ehrt 65 Mitglieder

Der Sportverein (SV) Untermeitingen hat in den vergangenen Jahren einen anderen Weg gefunden, um seine treuen Mitglieder und engagierten Funktionäre angemessen zu würdigen. Statt die Ehrungen wie früher zwischen den Tagesordnungspunkten der Jahreshauptversammlung „abzuhandeln“, wird nun eigens ein festlicher Ehrungsabend organisiert. Dieses Konzept hat sich inzwischen etabliert und stößt sowohl bei den Geehrten als auch bei den Gästen auf große Anerkennung.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die die ehrenamtliche Arbeit und Vereinstreue in den Fokus stellte, standen in diesem Jahr die Ehrungen von insgesamt 65 Mitgliedern. Viele der Geehrten halten dem Verein auch nach Jahrzehnten die Treue, obwohl sie selbst nicht mehr aktiv in einer der neun Abteilungen Sport treiben. Gerade diese Verbundenheit sei charakteristisch für einen gemeinnützigen Verein, betonte die langjährige Vorsitzende Isabella Uhl in ihrer Rede. Bürgermeister Simon Schropp lobte die Mitglieder und den Vorstand des Sportvereins für ihren Einsatz und appellierte an die Bedeutung von Beständigkeit und Engagement.

Auszeichnungen für 50 Jahre Vereinstreue

Die Ehrungen führten Isabella Uhl gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen Anita Winter und Friedrich Kosak durch. Zu einem der Höhepunkte zählten die Auszeichnungen für die Mitglieder, die dem SV Untermeitingen seit 50 Jahren treu sind: Winfried Holz, Wilhelm Kaiser, Irmgard Kammerer, Ingrid Kränzle, Günther Pfänder, Roswitha Pientschik und Josef Schilling. Sie wurden nicht nur für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt, sondern auch zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ebenfalls in den Status der Ehrenmitgliedschaft kamen Elisabeth Ströll und Gabriele Weser für ihre 25- jährige Tätigkeit als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen.

Neben der Würdigung langjähriger Mitgliedschaften wurden auch jene ausgezeichnet, die sich über viele Jahre hinweg in verschiedenen Funktionen im Verein engagiert haben. Christian Müller, Franz Selbmann, Julia Lauter, Lorenz Schmid, Xaver Müller, Wolfgang Frank, Friedrich Kosak und Jürgen Löhning erhielten für ihren Einsatz eine Urkunde.

Für ihre Verdienste als langjährige Übungsleiter wurden außerdem Birgit Erbs (10 Jahre), Sabine Haaphoff und Thomas Lehl (jeweils 15 Jahre); Birgit Kießling, Ute Keller- Löffler und Franziska Lauterer (jeweils 20 Jahre), und Sylvia Baiter (35 Jahre) geehrt. Ein emotionaler Moment der Veranstaltung war die Ehrung von Isabella Uhl selbst. Für ihre 25-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin wurde sie von ihrem Stellvertreter Friedrich Kosak mit einer Urkunde ausgezeichnet – unter großem Applaus der Anwesenden.

Ehrungen im Überblick

Die weiteren Ehrungen:

20 Jahre: Christa Barasch, Heidi Behnke, Kevin Heinz, Heinrich Hieronimi, Julia Kiewitz, Reiner Kiewitz, Sabine Kiewitz, Klara Lada, Sanja Lada, Gertraud Müllejans, Michael Mueller, Petra Mueller, Thomas Mueller, Dagmar Reichelt, Marcel Reichelt, Vanessa Reichelt, Anna- Maria Rieder, Philipp Scherer, Sonja Schlecht, Anton Schweier, Christa Stüver, Christiane Witt, Daniela Witt.

30 Jahre: Christa Bäumler, Rainer Dieterle, Bernd Eberhard, Werner Eberhard, Patrick Kosch, Johannes Loe, Gabriele Märtlbauer, Gabriele Rudoll, Axel Sander.

40 Jahre: Margit Matzel, Josef Mayr, Ursula Müller, Josef Neuhörl, Klara Rieder- Bathe, Fabian Uhl, Werner Uhl, Manfred Wuzik.