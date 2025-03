Starkbierfest: Humor, Musik und scharfe Worte

„Ja, was kann es Schöneres geben, als in Untermeitingen zu leben.“ Mit diesen Worten begann Bruder Barnabas auf dem Starkbierfest im Pfarrheim seine Fastenpredigt, der eine Überraschung folgte: Rieder kündigte nach 13 Jahren seinen Abschied als Darsteller an. „Vielleicht kommt nächstes Jahr der Fastenprediger vom Nockherberg, Maxi Schafroth, zu euch. Denn nach meinem Gefühl setzt Söder den ab.“

