Untermeitingen

vor 19 Min.

Swinger-Club, Disko und Kloster: Kuriose Corona-Teststellen im Augsburger Land

Plus In Untermeitingen eröffnet eine Corona-Teststelle an einem Swinger-Club. Das ist nicht die einzige ungewöhnliche Testmöglichkeit im Landkreis Augsburg.

Von Victoria Schmitz

Corona-Tests sind gefragt. Kein Wunder also, dass zur Zeit vielerorts immer wieder neue Teststationen aus dem Boden sprießen. In Apotheken, bei Arztpraxen oder auf Parkplätzen siedeln sich die Teststellen bevorzugt an. Doch auch in einem Reisebüro, in ehemaligen Klöstern oder in Fast Food Restaurants kann man sich mittlerweile im Augsburger Land testen lassen. Die neueste Teststation, die in die Kategorie "eher ungewöhnlich" fällt, öffnet in Kürze in Untermeitingen: Sie liegt bei einem Swinger-Club.

