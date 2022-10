Theaterverein Laetitia zeigt Komödie "Zapp Zerapp" in der Imhofhalle

Seit August proben die Mitglieder des Theatervereins Untermeitingen fleißig. Premiere für "Zapp Zerapp" ist am 12. November. Worum es in dem Stück geht.

Ab Mitte November bieten die Mitglieder des Theatervereins Laetitia beste Unterhaltung. Mit dem Stück "Zapp Zerapp" feiert das Volkstheater am 12. November Premiere.

Damit nach längerer Pause alle Akteure text- und bühnensicher sind, wird seit August geprobt. Mit Beginn der heißen Phase treffen sich die Beteiligten dreimal pro Woche. "Die Proben laufen sehr gut. Das Stück ist lustig, und alle haben sehr viel Spaß", sagt Vereinsvorsitzender Christian Schrodt, der diesmal die Regie übernommen hat.

Wie kommen die Wirtsleute bei der Komödie "Zapp Zerapp" am besten an Geld?

In der Komödie in drei Akten von Markus Scheble und Sebastian Kolb ist der Gasthof "Zur goldenen Sau" in die Jahre gekommen und in einem sehr maroden Zustand. Das Geld für eine Renovierung fehlt. Es ist daher kein Wunder, dass die Wirtsleute Sepp und Lies vor lauter Frust häufig streiten. Selbst den Stammgästen geht die Streiterei allmählich auf die Nerven. Auch für die Damen von Strickliesl-Stammtisch wird es ebenfalls mit der Zeit unerträglich.

Eine mögliche Geldquelle wäre der Bräu, der eine Investition vom Aufstieg des örtlichen Fußballvereins abhängig macht. Da der Gasthof auch das Vereinslokal der Fußballer ist, wäre die Renovierung auch für den Verein ein Segen. Als eines Tages die Streiterei zwischen den Wirtsleuten und dem Bräu besonders heftig wird, schaltet sich der Geist der Urgroßmutter ein.

Kartenvorverkauf findet donnerstags in der Imhofhalle Untermeitingen statt

Ob sich der Haussegen wieder richtet, der Gasthof renoviert wird und die Mannschaft aufsteigt, sehen die Zuschauer am 12., 13., 19. und 20. November im großen Saal der Imhofhalle Untermeitingen. Der Kartenvorverkauf findet jeweils donnerstags im Foyer der Imhofhalle zwischen 17 und 18.30 Uhr statt. Der Eintrittspreis liegt bei sieben Euro für Erwachsene und Kinder bis 14 Jahre bei drei Euro.

Außerdem sind Reservierungen unter der Rufnummer 08232/6371 möglich. Die Darsteller sind Sabine Fendt, Thomas Georgie, Siegfried Lindenmeier, Elke Lindenmeier, Markus Schmid, Bianca Graalgeer, Florian Osterried, Julia Regal, Thomas Riggert und Beatrice Lude.