In Untermeitingen hat die Polizei einen Mann erwischt, der trotz Fahrverbots mit dem Auto unterwegs war.

Das staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, als sie am Dienstag (27. Februar) gegen 10.20 Uhr in der Teutonenstraße in Untermeitingen einen Pkw kontrollierten. Es stellte sich nämlich raus, dass der 28-jährige Mann wegen eines aktuellen Fahrverbots überhaupt kein Kraftfahrzeug hätte führen dürfen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren trotz Fahrverbots. (AZ)