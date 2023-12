Unbekannte stehlen Geldbörse aus geparktem Auto in Untermeitingen

Diebe haben nachts ein Auto beschädigt und den Geldbeutel, der im Wagen lag, geklaut. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im Auto zu lassen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag zwischen 19 und 12 Uhr in der Welserstraße in Untermeitingen ein Auto beschädigt und die Geldbörse aus dem Fahrzeug gestohlen. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0 und weist darauf hin, dass Wertgegenstände nicht offensichtlich in Autos zurückgelassen werden sollten, um Dieben keine Gelegenheit zu bieten, Beute zu machen. (AZ)