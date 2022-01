Unbekannter beschädigt Auto in Untermeitingen

Eine Delle und mehrere Kratzer hat ein Fahrer an seinem Auto entdeckt. Er hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Untermeitingen abgestellt.

Ein Auto, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Untermeitingen stand, wurde beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 13 Uhr. Der Besitzer des Autos bemerkte an der Beifahrertüre eine Delle und weitere Kratzer. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. (AZ)