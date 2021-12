Unbekannter beschädigt Auto in Untermeitingen: Zeugen gesucht

Als ein Autobesitzer vom Einkaufen in Untermeitingen zurückkehrte, bemerkte er eine Delle in seinem Fahrzeug. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Unfallflucht.

Am Donnerstagvormittag kehrte in Untermeitingen ein Autobesitzer nach einem Einkauf zu seinem Auto zurück und bemerkte, dass es jemand in der Zwischenzeit beschädigt hatte. Sein grauer Opel Astra stand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Lechfelder Straße. Er war nur wenige Minuten einkaufen. Als er wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er am Heck des Autos eine Delle. Der Sachschäden beläuft sich auf etwa 200 Euro.



Hinweise bitte unter der Telefonnummer 08232/96060 an die Polizei Schwabmünchen. (AZ)

