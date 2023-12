Unbekannter beschädigt Twingo auf einem Parkplatz in Untermeitingen

Beim Ein-oder Ausparken eines Fahrzeugs ist wahrscheinlich der Schaden entstanden, den der Fahrer eines Twingos zu beklagen hat.

Ein weißer Renault Twingo ist am Donnerstag auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Siemensstraße in Untermeitingen beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter den Schaden zwischen 19 und 21 Uhr beim Ein- oder Ausparken angerichtet hat. Er soll sich vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefon 08232/9606-0. (AZ)