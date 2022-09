Unbekannter besprüht Scheune mit lila und schwarzem Graffiti

Sachbeschädigung in Untermeitingen: Eine Feldscheune wurde mit Graffiti besprüht. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise zum Täter.

In der Zeit zwischen Dienstagabend gegen 17.30 Uhr und Mittwochabend gegen 19.30 Uhr wurde eine Feldscheune mit Graffiti in schwarzer und lila Farbe besprüht. Sie steht an einem Feldweg, südlich der Verlängerung des Donaurings. Der Sachschaden an der Scheune beläuft sich auf etwa 200 Euro. Bislang gibt es keine Hinweise zum Täter. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 melden. (AZ)