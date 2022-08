Unbekannter bricht ins Jugendhaus ein und sucht nach Geld

Am Wochenende ist ein Unbekannter ins Untermeitinger Jugendhaus eingestiegen und hat mehrere Hundert Euro gestohlen. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

In der Zeit von Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr bis Samstagabend, 19 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter über ein Fenster in das Jugendhaus in der Schulstraße in Untermeitingen. Er brach einen Schrank und eine Schublade auf. Letztendlich fand er einen Geldbetrag in Höhe von 500 Euro, den er mitgehen ließ. Außerdem entwendete er die Teekasse, in der sich 50 Euro befanden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet Zeugen um Hinweise zum Einbruch unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)