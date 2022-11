Unbekannter demoliert Auto

In Untermeitingen hat ein Unbekannter ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Frankenstraße einen weißen Toyota beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Der Täter schlug laut Polizei mit einem Gegenstand auf die rechte hintere Seite des Fahrzeugs ein. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)