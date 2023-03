Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Der Unfall ereignete sich im Lechring in Untermeitingen. Der Sachschaden ist hoch.

Eine unbekannte Person hat am Montag zwischen 11 und 14 Uhr ein Auto auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Lechring in Untermeitingen angefahren und ist geflüchtet. Die rechte Fahrzeugseite des weißen Opels wurde beschädigt. Es sei ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden, berichtet die Polizei. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)