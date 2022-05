Unbekannter rammt Auto in Untermeitingen und fährt davon

Ein bislang unbekannter Fahrer hat beim Rangieren ein Auto auf einem Parkplatz in Untermeitingen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in Untermeitingen ein Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag zwischen 11 und 13 Uhr. Die Besitzerin des beschädigten Autos hatte zuvor auf Parkplätzen von mehreren Einkaufsmärkten in Untermeitingen geparkt.

Zu Hause bemerkte sie, dass die linke vordere Fahrzeugseite eingedrückt war. Nach Angaben der Polizei hatte offenbar ein anderes Fahrzeug beim Rangieren die Delle verursacht. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)