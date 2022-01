Unbekannter will in Untermeitinger Garage einbrechen

Ein Unbekannter hat versucht, in eine Garage in Untermeitingen einzudringen. Doch offenbar war die Tür zu massiv. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter wollte in eine Garage in Untermeitingen eindringen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 29. Dezember und 3. Januar. Ein Täter hatte versucht, in die Garage eines Doppelhauses in der Wertachstraße einzudringen. An der Eingangstüre aus Holz waren deutlich Hebelspuren zu erkennen.

Doch der Täter scheiterte offenbar an der massiven Tür. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.