Unbekannter zerkratzt Auto

In Untermeitingen hat ein Unbekannter ein Auto zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mittwochabend, 21. Februar, bis Dienstagmittag, 27 Februar, wurde in der Uhlandstraße in Untermeitingen ein Pkw der Marke Renault beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter fügte dem Kleinbus auf der Beifahrerseite Kratzer zu, wodurch ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)