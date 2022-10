Unbekannter zerschneidet Kabel und Schläuche an Sattelauflieger

Am Wochenende hat ein unbekannter Täter einen Sattelauflieger in Untermeitingen beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag bis Montag verging sich in Untermeitingen ein bislang unbekannter Täter an einem in der Messerschmittstraße abgestellten Sattelauflieger. Er durchtrennte mehrere Elektrokabel und Luftschläuche. Über die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefon 08232/9606-0. (AZ)