Unbekannter zündet Karton in einem Geschäft an

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag in einem Geschäft in der Lechfelder Straße in Untermeitingen gezündelt. Er hielt ein brennendes Feuerzeug an einen Karton, in dem sich Teppiche aus Kunststoff befanden. Daraufhin fing der Karton an zu glimmen, wurde aber kurze Zeit später bereits wieder gelöscht. Einer der Teppiche wurde dabei beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beträgt nur 15 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)

