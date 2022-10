Unfall endet für Radfahrer in der Wertachklinik

In Untermeitingen übersieht ein 18-jähriger Radfahrer ein abbiegendes Auto. Durch den Zusammenstoß muss er mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstagnachmittag war ein 18-jähriger Radfahrer gegen 15.30 Uhr in Untermeitingen unterwegs. Er fuhr in nördlicher Richtung auf dem Geh- und Radweg, der sich in der Verlängerung der Raiffeisenstraße befindet. An der Kreuzung mit der Wettersteinstraße übersah er ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden. Der Radfahrer erlitt Verletzungen an Bein und der Schulter und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in die Wertachklinik Bobingen gebracht werden. Die Polizei Schwabmünchen schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5300 Euro. (AZ)