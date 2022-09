Unfall: Rollerfahrer verliert viele Zähne

Die Polizei sucht nach einem dunklen SUV, der am Unfall in Untermeitingen beteiligt war.

Ein Rollerfahrer hat nach einem Unfall am Samstag gegen 17.15 Uhr schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf erlitten. Er musste einem dunklen SUV ausweichen, der aus der Von-Imhof-Straße in die Lechfelder Straße bog, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Roller zu Fall, der Fahrer schlug mit seinen Zähnen auf der Bordsteinkante auf. Trotz Helm erlitt er schwere Verletzungen am Kopf und verlor einen Großteil seiner Zähne, berichtet die Polizeiinspektion Schwabmünchen. Der bislang unbekannte SUV-Fahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten, sondern fuhr Richtung Klosterlechfeld weiter. Ersthelfer verständigten schließlich Polizei und Rettungswagen. Da die Kopfverletzungen des Rollfahrers auch einen Gedächtnisverlust mit sich brachten, konnte er keine weiteren Angaben zum Unfallverursacher machen, er vermutete jedoch, dass es sich um einen dunklen SUV der Marke Mercedes handelte. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise, Telefon 08232/96060. (AZ)