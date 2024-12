Einen Schaden von rund 5000 Euro entstand am Dienstag zwischen 14.40 und 18.40 Uhr in der Sachsenstraße in Untermeitingen. Dort streifte ein Unbekannter ein geparktes Auto.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)