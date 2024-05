Unfallflucht: Polizei sucht nach Radfahrer

Ein Radfahrer beschädigte in Untermeitingen beim Abbiegen ein Auto und machte sich dann aus dem Staub.

Die Polizei in Schwabmünchen sucht nach einem Radfahrer, der am Freitagmorgen in Untermeitingen ein Auto beschädigt hat.

Laut Polizeibericht bog der Radler gegen 7.50 Uhr von der Landsberger Straße in die Röthstraße ab, und hinterließ dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro an einem grünen Ford Transit Nugget, welcher von der Röthstraße in die Landsberger Straße wollte. Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)