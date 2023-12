Unfallflucht: Polizei sucht nach Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Untermeitingen wurde ein BMW angefahren. Der Schaden ist hoch.

Ein Schaden von rund 4000 Euro entstand am Donnerstag zwischen 6 und 15.30 Uhr im Donauring in Untermeitingen. Dort wurde ein geparkter BMW angefahren. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Discounters und wurde am Heck beschädigt.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)