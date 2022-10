Ungewohnte Klänge im Four Corners in Untermeitingen

Ausnahmsweise keine Country-Musik: Die Lech-Town Kneeoilers und die Belleville Swing et Chanson geben ein Konzert im Four Corners. Was die Gäste erwartet.

Dort, wo sonst Soli von Telecaster-Gitarren zu hören sind und Linedancer ihre Gruppentänze präsentieren, werden am Freitag, 4. November, andere Töne geboten. In der bekannten Four Corners Music Hall an der Siemensstraße in Untermeitingen werden ab 19.30 Uhr Dixieland und Swing zu hören sein. Gleich zwei Formationen, die Lech-Town Kneeoilers sowie Belleville Swing et Chanson, geben ein Konzert.

"Ich dachte mir, dass diese Musik ebenso amerikanisch ist wie die Country-Music, die hier gespielt wird, und könnte in das Ambiente des Four Corners passen. Wir waren sehr froh, dass uns Inhaberin Marianne Theil ihre Bühne für dieses besondere Konzert öffnet", sagte der Königsbrunner Gitarrist Horst Stüver, der auch als Sänger von Belleville Swing et Chanson aktiv ist. Neben klassischem Swing, der vor zwölf Jahren den Schwerpunkt der Formation ausmachte, nahm der Gesang mit der Zeit immer mehr Raum bei den Interpretationen ein; heute versteckt sich der ein oder andere populäre Hit zwischen den Jazz- und Swing-Standards aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.

Die Bands zeigen in Untermeitingen ein breites Repertoire

Thomas Konzmann ist das Bindeglied zwischen den Bands, er spielt als Bassist in beiden Formationen. Im Jahre 1956 von Schülern des Holbein-Gymnasiums gegründet haben sich die Lech-Town Kneeoilers dem traditionellen Oldtime-Jazz, Dixieland und Swing verschrieben. Gute-Laune-Musik im Stil von Chris Barber, Kid Ory, Duke Ellington und Louis Armstrong bestimmt maßgeblich das breit gefächerte Repertoire der bekannten Augsburger Band, die heute noch ihr Publikum durch eingängige Improvisationen bekannter und weniger bekannter Stücke zum Mitwippen animiert.

Karten sind im Vorverkauf für 14 Euro per Mail an horststuever@gmx.de oder an der Abendkasse für 16 Euro erhältlich. Eine Platzreservierung wird in jedem Fall im Four Corners unter der Telefonnummer 08232/904841 erbeten.