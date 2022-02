Untermeitingen

14:48 Uhr

Untermeitingen: Ausbau der Herbst- und Frühlingsstraße beginnt im Frühjahr

In diesem Jahr steht der Ausbau der Herbststraße und der Frühlingsstraße in Untermeitingen an. Neben der Straßensanierung wird auch der Parkplatz an der Grundschule größer.

Von Victoria Schmitz

Die Herbst- und die Frühlingsstraße in Untermeitingen werden heuer ausgebaut. Dafür hat der Ingenieur der Gemeinde, Christian Dobrindt, nun die Planung vorgestellt. Er rechnet damit, dass die Bauarbeiten, sofern die Witterung es zulässt, im Frühjahr beginnen könnten. Im Frühsommer könnte der Umbau dann bereits abgeschlossen sein. Der Bauplan sieht vor, die steile Kurve an der Grundschule in der Herbststraße abzuflachen. Dafür verläuft sie künftig ein Stück über das Eckgrundstück. In Zukunft wird auch der Schulparkplatz größer. Aus den bisher acht bis zehn Parkplätzen werden nun 23. Auch zwei seitliche Parkplätze am Straßenrand kommen hinzu. Der Bereich ist künftig verkehrsberuhigt. Herbststraße: Größerer Parkplatz, mehr Verkehrssicherheit Zusätzlich wird der Durchgangsweg zur Schulstraße umgebaut: Die Höhenunterschiede fallen weg, die Müllgarage wird neben den Aufzug am Schulgebäude versetzt und zusätzliche Bäume am Wegesrand gepflanzt. Die Sanierungsarbeiten seien notwendig, weil die Straße in keinem guten Zustand mehr sei, erklärte der Ingenieur bereits vergangenes Jahr. Hinzukommt, dass der Bereich wegen Schule gut besucht ist und der Parkdruck deshalb hoch sei. Auch die steile Kurve in der Herbststraße habe in der Vergangenheit häufig Probleme bereitet. Lesen Sie dazu auch Untermeitingen Plus Energiewende in Untermeitingen: Antrag sorgt für heftige Diskussion

