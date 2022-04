Untermeitingen bekommt wieder einen Maibaum

Maibäume haben in Untermeitingen eine lange Tradition. Nach drei Jahren Pause ist es heuer wieder so weit.

Am kommenden Samstag, den 30. April, um 17:15 Uhr beginnt der traditionelle Umzug an der Ecke Hoch- und Fuggerstraße. In Begleitung der verschiedenen Vereine wird der Maibaum dann auf einem Fahrzeug des Bauhofs zur Lechfelder Straße transportiert. Bürgermeister Schropp rechnet damit, dass der Baum gegen 17:30 aufgestellt werden kann. Anders als 2019 kommt dieses Mal ein Autokran zum Einsatz. Anschließend lädt die Gemeinde zum gemeinsamen Feiern ein. Für Musik, Speisen und Getränke sorgen die Vereine.

"Der Maibaum ist ein wahres Gemeinschaftswerk", sagt Bürgermeister Simon Schropp. Der Musikverein, die Feuerwehr und die Wanderfreunde sind nur einige der vielen Vereine, die zu der festen Tradition in Untermeitingen beitragen. Seit 1977 wird erst alle zwei, dann alle drei Jahre ein Maibaum an der Lechfelder Straße aufgestellt, berichtet Schropp: "Mit Corona hatte die Pause nichts zu tun." Nicht selten steht der Maibaum über ein ganzes Jahr in Untermeitingen. "Maibaumplatz" hat sich daher als Bezeichnung für die freie Fläche am Busbahnhof schon lange eingebürgert.