Untermeitingen

Untermeitingen bringt den Ausbau von Windkraft auf den Weg

Plus Ein neues Gesetz bringt in Untermeitingen frischen Wind in den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Gemeinde möchte eine Fläche für Windräder bereitstellen.

Werden auf dem Lechfeld in Zukunft Windräder stehen? Dieses Thema sorgte bereits im Juli für Gesprächsstoff im Untermeitinger Gemeinderat. Damals brachte ein neues Gutachten über die Höhe von Windrädern neuen Schwung in die Planungen. Nun berichtete Bürgermeister Simon Schropp in der jüngsten Sitzung von einem neuen Gesetz, durch das die Gemeinde möglichst bald Flächen für Windräder auszuweisen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

