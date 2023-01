Untermeitingen

07:00 Uhr

Untermeitingen kämpft mit Vandalismus in der Grünen Mitte

Die mittlerweile gesperrte Toilettenanlage in Untermeitingen (links im Bild) liegt versteckt am Ende der Parkanlage und ist von der Straße kaum einsehbar.

Plus Immer wieder wird die Toilettenanlage in der Grünen Mitte beschädigt. Jetzt musste sie sogar geschlossen werden. Was tut die Gemeinde gegen den Vandalismus?

Von Uwe Bolten

Im Mai 2022 wurde die Grüne Mitte in Untermeitingen farbenfroh ihrer Bestimmung übergeben. Neben zahlreichen Spiel- und Freizeitangeboten konnte auch einem Wunsch vieler Bürger entsprochen werden: eine öffentliche Toilettenanlage im Zentrum der Gemeinde. Doch genau hier gibt es jetzt Probleme.

