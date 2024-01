Untermeitingen stemmt sich gegen Erweiterung des Swingerclubs

Pläne, den Swingerclub mit dem Barhaus zu verbinden, gefielen den Untermeitinger Gemeinderäten nicht. Sie befürchten eine problematische Entwicklung.

Der Pärchenclub in der Industriestraße in Untermeitingen soll ausgebaut werden. Die Eigentümer wollen das benachbarte Barhaus mit einer Verbindungstür anschließen. Im Gemeinderat begeisterte der Plan jedoch wenig.

Bürgermeister Simon Schropp befürchtet, dass es dann zu "einer Vermischung der Nutzung der Räume" kommen könne, sprich der "Vergnügungsstätte" und der Gastronomie. Außerdem sei der geplante Durchbruch in einer Brandschutzwand, wie Schropp erklärte. Um die Brandschutzauflagen dennoch zu erfüllen, planten die Eigentümer den Anbau von Treppen im Außenbereich, um die Fluchtwege zu garantieren. Dadurch würden Stellplätze für Autos wegfallen. Eine problematische Entwicklung, wie fast alle Gemeinderatsmitglieder fanden: Denn der Pärchenclub veranstaltet gelegentlich große Feiern mit bis zu 170 bis 180 Personen. Durch eine Erweiterung sei zukünftig mehr Andrang zu erwarten, so Schropp. Da aus der Nachbarschaft ohnehin schon Berichte über nächtlichen Lärm nach 23 Uhr vorliegen, wurde der Antrag abgelehnt.

Weniger Auto, dafür mehr Fahrradstellplätze am Ärztezentrum geplant

Ein weiteres Thema der Sitzung waren zwei Autostellplätze am Ärztezentrum am Lechfeldring. Die Eigentümergemeinschaft will sie in Fahrradabstellplätze umwandeln. "Viele lehnen ihr Fahrrad an die Fassade an", wie Schropp erklärte. Der Gemeinderat diskutierte über das Aufstellen von Fahrradständern als Alternative, um die Fassade zu schützen.

Das Untermeitinger Ärztezentrum soll zwei Autostellplätze hergeben, damit mehr Fahrräder Platz haben. Foto: Daniel Weber

Es seien ohnehin schon wenig Stellplätze vorhanden, nur etwa 60 bis 70 Stück inklusive der Tiefgarage. Diese sei allerdings größtenteils den Beschäftigten vorbehalten. Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt.