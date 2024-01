Untermeitinger Nebelhornstraße: Tempo 30 oder Spielstraße?

Die Untermeitinger Gemeinderäte diskutieren über einen Umbau. Auch der Ausbau von Windkraftanlagen liegt bis Ende April auf Eis.

Im Untermeitinger Neubaugebiet rund um die Kita Gießenburg an der Ecke Nebelhornstraße und Buchenbergweg waren ursprünglich mehr Spielstraßen das Ziel. Allerdings gibt es dort ein Hindernis: einen Gehweg.

Laut Gesetz müssen Spielstraßen über die ganze Straßenbreite gehen, damit Kinder den Unterschied zu einer Tempo-30-Zone problemlos erkennen können. Demnach müsste der Gehweg eingeebnet werden. Die Kosten für den Umbau der Straßen würden 100.000 bis 200.000 Euro verschlingen. Das ist den Untermeitinger Gemeinderäten allerdings zu viel. Denn: Die Straßen nutzen fast nur Anwohner. Deshalb soll auch zukünftig in der Nebelhornstraße und Falkensteinstraße Tempo 30 gelten.

Auch in der Ulrichstraße soll der Verkehr einheitlicher und damit übersichtlicher werden. Allerdings in Bezug auf die Vorfahrt und nicht das Tempo. Die Ulrichstraße geht in die Lazarettstraße über, und verbindet die Gemeinden Untermeitingen und Lagerlechfeld. Sie dient als Auffahrt zur mit 14.000 Autos am Tag stark befahrenen Lagerlechfelder Straße. Autofahrer müssen, wenn sie dort abbiegen wollen, lange warten. Sie mussten bisher sowohl "rechts vor links"-Regelungen als auch Vorfahrtsschilder an den Kreuzungen beachten. Zukünftig gilt einheitlich rechts vor links auch an der Wiesenstraße und Alpenstraße. Kraftfahrer können alternativ die Landsberger Straße entlang der B 17 nutzen.

Windkraft im April wieder Thema

Zwischen Untermeitingen und Schwabmünchen sollen einige Windkraftanlagen entstehen. Dafür war im Januar ein runder Tisch mit der Bundeswehr anberaumt, der jedoch kurz vorher platzte. Teilnehmen sollten neben den Bürgermeistern der Lechfeld-Gemeinden auch der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) und Vertreter des Luftfahrtbundesamts und des Bundesamts für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr. Der Untermeitinger Bürgermeister Schropp ist über die Absage enttäuscht: "Wir Bürgermeister haben uns gut vorbereitet auf das Thema Windkraft. Gefühlt hat man keinen Ansprechpartner in den Kasernen vor Ort." Der nächste Termin zum Thema Windkraft findet voraussichtlich erst Ende April statt.