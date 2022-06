Untermeitingen

vor 17 Min.

Untermeitinger verfasst Haikus: "Leise Dinge werden laut und groß"

Wenn Wilfried Edelmann in seinem Gartenhäuschen die passenden Worte sucht, ist sein schwarzes Buch immer mit dabei.

Plus Der Untermeitinger Wilfried Edelmann hat sich der japanischen Dichtkunst Haiku verschrieben. Wie er die Welt sieht und was es mit einem schwarzen Notizbuch auf sich hat.

Von Uwe Bolten

Die E-Mail, die der Untermeitinger Wilfried Edelmann Ende Mai bekam, löste bei ihm große Freude aus. Yuko Murato, Leiterin des Augsburger Haiku-Kreises der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bayern teilte mit, dass er beim Haiku-Wettbewerb anlässlich des 15. Frühlingsfestes in Augsburg den ersten Platz belegt habe. "Das hat mich umgehauen, damit hätte ich nie gerechnet. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich den Zettel mit dem Gedicht in die Box im Botanischen Garten geworfen habe. Ich war da schon nervös und gar nicht sicher, ob ich überhaupt mitmachen sollte", erinnert sich der aus Buchloe stammende Hobbydichter. Aber wie kommt er zu dem ungewöhnlichen Hobby?

