Vandalismus: Unbekannte beschädigen Mitfahrbank in Untermeitingen

An der Mitfahrbank vor der Mittelschule in Untermeitingen sind alle aufklappbaren Ortsnamenschilder abgerissen worden.

Am Montagabend bemerkten Mitglieder der Sicherheitswacht, dass an der Mitfahrbank vor der Mittelschule in Untermeitingen sämtliche aufklappbare Ortsnamenschilder mutwillig abgerissen worden sind. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens kann laut Polizei aktuell nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)