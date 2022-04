Vereine sagen Nein: Kein Bürgerfest in der Grünen Mitte

Für Diskussionsstoff sorgte bei den Vereinsvertretern der Vorschlag, das Bürgerfest in Untermeitingen in der Grünen Mitte stattfinden zu lassen.

Soll das Bürgerfest in Untermeitingen auf der Fläche der neuen Grünen Mitte stattfinden? Einen entsprechenden Vorschlag machte Bürgermeister Simon Schropp den Vorsitzenden auf der Vereinsbesprechung in Untermeitingen. Das beliebte Fest am 24. Juli würde dann als Einweihung für den bis dahin fertiggestellten Spiel- und Freizeitpark an der Lechfelder Straße dienen. Die Infrastruktur sei ohnehin schon vorhanden, da Strom- und Wasseranschlüsse bereits in der Bauphase verlegt werden, so Schropp.

Jedoch sprachen sich viele Vereine gegen eine Veränderung aus. Christian Schrodt vom Theaterverein hob hervor, dass der Veranstaltungsort Rathausplatz schon aus traditionellen Gründen nicht verändert werden sollte. Immerhin läge der Ursprung dieses Festes bei der Einweihung des 1988 renovierten Imhofhaus. Während der regen Diskussion kamen Ideen für Musikserenaden oder Grillfeste auf, die auf dem Gelände der Grünen Mitte grundsätzlich möglich seien. Das Bürgerfest in der Grünen Mitte stattfinden zu lassen lehnten die Vereinsvertreter aber ab.

Mitgliederzahlen in den Untermeitinger Vereinen gehen zurück

Eine weitere Veränderung teilte die Vorsitzende des Tanz- und Trachtenvereins Lechfeld Elfriede Graalheer mit. Aus Altersgründen und wegen rückläufiger Mitgliederzahlen kann der seit vielen Jahren auf dem Bürgerfest betriebene Grillstand nicht weitergeführt werden. In diesem Zusammenhang wurde auch darüber diskutiert, dass in vielen Vereinen nicht nur die Zahl der Mitglieder zurück geht, sondern dass auch die Vorstände oftmals nicht komplett sind. Isabella Uhl vom SV Untermeitingen betonte in diesem Zusammenhang, dass die Kriterien für ehrenamtlich Engagierte im Landkreis viel zu hoch seien.

Ein weiteres Thema war die Aufstellung des Maibaums am 30. April. Bürgermeister Simon Schropp warb für Gruppierungen, die in abwechselnden Schichten die Maibaumwache übernehmen sollten. Immerhin sei dies ein großartiges Erlebnis, bei dem Essen, Trinken und gute Unterhaltung nicht zu kurzkommen. Der Maibaum wird diesmal mit einem Autokran aufgestellt und anschließend erfolgt die Bewirtung der Gäste durch viele unterschiedliche Vereine. Termine weiterer Veranstaltungen sind auf der Website Lechfeld zu finden.