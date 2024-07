Vortrag zur Arbeit der First Responder am 6. August in Untermeitingen

Der First Responder Lechfeld, eine ehrenamtliche Initiative der umliegenden Gemeinden, leistet das ganze Jahr über einen Beitrag zur Notfallversorgung. Rund um die Uhr und an jedem Tag der Woche stehen die Ersthelfer bereit und springen im Notfall ein. Besonders in Situationen, in denen der öffentliche Rettungsdienst aufgrund von Engpässen oder großen Entfernungen nicht sofort vor Ort sein kann, kommen die First Responder zum Einsatz. Sie überbrücken die Zeit, bis der reguläre Rettungsdienst eintrifft, und leisten dabei oft lebensrettende Notfallmaßnahmen. Denn: Bei kritischen Notfällen wie Herz-Lungen-Wiederbelebungen zählt jede Minute. Schnelle Hilfe durch gut ausgebildete Ersthelfer kann entscheidend sein. Über seine und die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen spricht Ralf Ritter, ein erfahrener First Responder, am Dienstag, 6. August, ab 18 Uhr, im Imhofstadl, Herbststraße 9 in Untermeitingen. In seinem Vortrag wird er nicht nur den Ablauf und die Bedeutung der Notfalleinsätze erläutern, sondern auch die Wichtigkeit von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten ansprechen. Ritter wird aus seiner reichen Erfahrung und von dramatischen Einsätzen berichten, die er selbst miterlebt hat. Der Vortrag ist kostenfrei. Veranstalter ist der Arbeiter-Krankenunterstützungsverein Untermeitingen gemeinsam mit den Johannitern. (AZ)

