Wachsleichen: Wie geht es mit dem Friedhof in Untermeitingen weiter?

Plus Auf dem Untermeitinger Friedhof gibt es Wachsleichen, die nicht richtig verwesen. Seit einem Jahr ist die Zukunft der Gräber ungewiss. Ein Ingenieurbüro soll helfen.

Es ist ein sensibles Thema, das die Gemeinde Untermeitingen bereits seit einem Jahr umtreibt: Auf dem alten Friedhof gibt es Probleme mit dem Verwesungsprozess. Die Folge sind sogenannte "Wachsleichen" in rund 300 Gräbern. Dieses Problem sorgt bei vielen Untermeitingern für Unmut. Denn mit dem aktuellen Bestattungsunternehmen ist es auch nicht möglich, weitere Särge beizusetzen. Nun gibt es zumindest Grund zur Hoffnung: Die Gemeinde hat ein Ingenieurbüro gewinnen können, das die Lage neu bewerten und gemeinsam mit einem Arbeitskreis Lösungen finden möchte.