vor 17 Min.

Warum ein Untermeitinger Diskobetreiber ein ehemaliges Einkaufszentrum kauft

Wird die Revitalisierung des leer stehenden Lechparks klappen? Stefan Egger, Betreiber des PM in Untermeitingen, will es versuchen. Er hat die Immobilie gekauft.

Von Felicitas Lachmayr

Das Telefon von Stefan Egger steht nicht mehr still. Vergangene Woche hatte er bekannt gegeben, den Lechpark in Untermeitingen wiederbeleben zu wollen. Der Betreiber der Disco PM hatte die Immobilie an der Lagerlechfelder Straße im März gekauft. Noch arbeitet er an einem konkreten Konzept, aber schon jetzt ist klar: "Ich kann mich vor Anfragen kaum retten", sagt Egger.

