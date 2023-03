Was der Bau an der Mittelschule für die Untermeitinger Turner bedeutet

Auf der Jahreshauptversammlung der Abteilung Turn- und Gymnastik des SV Untermeitingen gab es Neuwahlen und Ehrungen.

Die Doppelspitze der Vorsitzenden Anita Stöhr und Monika Straß rief in ihrem obligatorischen Bericht die Aktionen des abgelaufenen Geschäftsjahres in Erinnerung. Die Gymnastikdamen haben im Verein einen Mitgliederstamm von 1186 in etwa unverändert halten können.

Ein vielfältiges Angebot zur freizeitlichen- und gesundheitssportlichen Betätigung für alle Altersgruppen hält die Abteilung bereit. Einige Schwierigkeiten wird es wohl ab Herbst geben, wenn der Neubau der dritten Halle an der Mittelschule beginnt. Denn die Hallen werden vorrangig nicht für den Schulsport, sondern für den Vereinssport genutzt. Hier werden die Gymnastikgruppen auf die Nachbarschaft ausweichen müssen.

Wer hilft beim Lechfeldlauf mit?

Für den Lechfeldlauf am 23. April werden Helfer gesucht, die die einzelnen Streckenabschnitte sichern sollen. Bei den Wahlen zeigte sich einstimmige Geschlossenheit. Der Vorstand hat seine Arbeit gut gemacht und kann die nächsten zwei Jahre weiter agieren. Die Abteilung leiten weiterhin Anita Stöhr und Monika Straß, Stellvertreterin ist Gitta Zachmann, als Schatzmeisterin fungiert Christine Spieler, Schriftführerin ist Marion Koller und Beisitzerinnen sind Astrid Binder, Sabine Haaphoff, Petra Hammen-Spickel, Elisabeth Ströll, Wencke Steimer und Dabriela Theiss. Unser Bild zeigt die Damen des neu gewählten Vorstands mit Bürgermeister Simon Schropp und der SVU-Vorsitzenden Ella Uhl.