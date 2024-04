Untermeitingen

Was soll mit einem Baudenkmal in Untermeitingen geschehen?

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss verschaffte sich einen Einblick in das Baudenkmal an der Lechfelder Straße in Untermeitingen.

Plus In dem alten Bauernhaus in Untermeitingen könnte viel Geschichte stecken. Trotzdem scheint die Zukunft des maroden Gemäuers ungewiss.

Von Hieronymus Schneider

Manche Entscheidungen im Gemeinderat fallen leichter, wenn man die Verhältnisse vorher in Augenschein genommen hat. Deshalb haben die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses jüngst eine Radtour zu Objekten unternommen, über die bald im großen Gremium beschlossen werden soll. Der erste Weg führte vom Rathaus durch das „Gässele“ zum Baudenkmal an der Lechfelder Straße.

Es handelt sich um ein altes Bauernhaus mit niedrigen Decken und erstaunlich vielen kleinen Räumen. Die Nähe zum Haus Imhof und zum Schloss lässt vermuten, dass es in früheren Jahrhunderten als Gesindehaus genutzt wurde. Derzeit ist es in Privatbesitz und steht unter Denkmalschutz. Die Ratsmitglieder konnten sich einen Eindruck verschaffen, wie die einfachen Leute früher gelebt hatten. Als Denkmal zur Ortsgeschichte wäre das Gebäude zweifellos erhaltenswert, aber die Bausubstanz der Mauern und Decken ist marode und derzeit ist das Dach mit einer Plane abgedeckt. Der Aufwand und die Kosten der Sanierung erscheinen ziemlich hoch. Schon in der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag werden weitere Informationen zu diesem Baudenkmal von einem Bauforscher, einem Statiker und einem Architekten präsentiert.

