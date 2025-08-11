Wegen schmelzender Fritteuse: Männer erleiden in Untermeitingen Rauchvergiftung

Zu starker Rauchentwicklung ist es am Sonntag gegen 4.10 Uhr in einer Wohnung in der Sachsenstraße in Untermeitingen gekommen. Ein 47-jähriger Mann wollten sich laut Polizei etwas in der Fritteuse zubereiten. Dazu stellte er diese auf eine Kochplatte - und übersah dabei, dass die Kochplatte eingeschaltet war. Das Plastik der Fritteuse begann durch die Hitze zu schmelzen. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Ein weiterer Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren.

Feuerwehr rettet 47-Jährigen aus verrauchter Wohnung in Untermeitingen

Die Feuerwehr rettete daraufhin den 47-Jährigen aus der Wohnung. Beide Männer wurden mit Verdacht einer Rauchvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 47-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (mjk)