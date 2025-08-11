Icon Menü
Rauchvergiftung in Untermeitingen: 47-Jähriger gerät nach Fritteusen-Unfall ins Krankenhaus – das ist passiert

Untermeitingen

Wegen schmelzender Fritteuse: Männer erleiden in Untermeitingen Rauchvergiftung

Frühmorgendliches Verlangen nach Frittiertem endet für einen 47-jährigen Untermeitinger im Krankenhaus. Wie es dazu kommt.
    • |
    • |
    • |
    Ob es Pommes waren, die ein 47-Jähriger in der Fritteuse zubereiten wollte? Fakt ist, dass diese, auf eine heiße Kochplatte gestellt, für starke Rauchentwicklung sorgte.
    Ob es Pommes waren, die ein 47-Jähriger in der Fritteuse zubereiten wollte? Fakt ist, dass diese, auf eine heiße Kochplatte gestellt, für starke Rauchentwicklung sorgte. Foto: Ina Fassbender, dpa (Symbolbild)

    Zu starker Rauchentwicklung ist es am Sonntag gegen 4.10 Uhr in einer Wohnung in der Sachsenstraße in Untermeitingen gekommen. Ein 47-jähriger Mann wollten sich laut Polizei etwas in der Fritteuse zubereiten. Dazu stellte er diese auf eine Kochplatte - und übersah dabei, dass die Kochplatte eingeschaltet war. Das Plastik der Fritteuse begann durch die Hitze zu schmelzen. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Ein weiterer Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren.

    Feuerwehr rettet 47-Jährigen aus verrauchter Wohnung in Untermeitingen

    Die Feuerwehr rettete daraufhin den 47-Jährigen aus der Wohnung. Beide Männer wurden mit Verdacht einer Rauchvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 47-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (mjk)

