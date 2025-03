Wehringen und Untermeitingen stark bei Crossmeisterschaften

84 Prozent der insgesamt 147 Läufer und Läuferinnen bei den Kreismeisterschaften im Wald- und Crosslauf in Untermeitingen waren Kinder und Jugendliche. Es kamen Leichtathletinnen und Leichtathleten aus Mittel- und Nordschwaben. Von den heimichen Vereinen starteten die LG Wehringen, der SVU Untermeitingen und der TSV Bobingen.

Die Veranstaltung begann mit dem Rahmenwettbewerb der Bambinis über 450 Meter. 31 Drei- bis Siebenjährige, davon 24 vom SV Untermeitingen, standen an der Startlinie, als Michael May sie ins Rennen schickte. Die schnellste Bambina der hiesigen Vereine heißt Leni Holzmann und kommt aus Wehringen. Im Meisterschaftswettbewerb der Mädchen U 12 wurde deutlich, dass der SV Untermeitingen nicht nur Meisterschaften austragen kann, sondern auch in der Nachwuchsarbeit erfolgreich ist. Mit dem Team Johanna Riedmiller, Helena Förg und Hannah Drost fiel der Mannschaftstitel an die Gastgeber. Antonia Hinz und Sofia Libor holten sich Silber und Bronze bei den 12-Jährigen.

Crosslauf in Untermeitingen: Wehringen Zweiter bei Teamwertung

Bei den Buben der U12 glänzten die LG Wehringen mit dem Titelgewinn durch Dustin Kusterer und Elias Ulanowski. Gold, Silber und Bronze konnte der LG-Nachwuchs mit Julian Jonietz sowie Simon und Florian Simanowski in der U14 erringen. Zwei Runden bzw. 2,65 Kilometer mussten in der U16 gelaufen werden. Als Schnellster und damit Meister bei den 15-Jährigen war Fabian Kratofil aus Großaitingen nach 11:01 Minuten im Ziel. Seine Vereinskameradinnen von der LG Wehringen, Anna Deuringer und Laura Simanowski, lieferten sich ein spannendes Rennen, das Simanowski am Ende mit sechs Sekunden Vorsprung und als Kreismeisterin der 14-Jährigen für sich entschied. Obwohl in der höheren Altersklasse U20 startend, gewann die 17-Jährige Laura Deuringer dort konkurrenzlos den Titel.

Im gemeinsamen Lauf der Männer und Frauen warteten 25 Teilnehmende auf den Startschuss. Erstmals wurde die Mannschaftswertung aus zwei Läuferinnen und zwei Läufer gebildet. Mit der TG Viktoria Augsburg und dem TSV Niederaunau hatten die Wehringer zwei starke Konkurrenten. Mit Florian Paulin als zweitschnellster Läufer, Martin Deuringer als Sieger in der Altersklasse M50 sowie Anke Liebhart und Heike Reiter als Gewinnerinnen in der AK 65 und 45 landete das LG-Team auf dem zweiten Platz. (AZ)