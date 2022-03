Untermeitingen

vor 49 Min.

Ein Weingroßhandel zieht nach Untermeitingen

So soll der neue Weingroßhandel von Aman & Merkle in Untermeitingen aussehen.

Plus Seit Jahren fließt bei der "Italienischen Nacht" in Untermeitingen der Wein des Unternehmens Aman & Merkle. Bald hat die Gemeinde ihren Weinlieferanten direkt vor Ort.

Von Paula Binz

Was in der Mitte der 1990er-Jahre als kleines Dorffest begann, ist mittlerweile über die Gemeindegrenzen hinweg bekannt. Jedes Jahr am ersten Sonntag im August veranstaltet Untermeitingen eine "Italienische Nacht" auf dem Rathausplatz. Jahrelang bezog man dafür an die 1000 Flaschen Wein aus Buchloe. "Daher brauchte ich nicht lange überlegen, als ich von den Inhabern des Weingroßhandels, Martin Aman und Felix Merkle, nach einer freien Fläche im Gewerbegebiet gefragt wurde", sagt Bürgermeister Simon Schropp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen