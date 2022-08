Wie fühlt sich das Lastwagenfahren im Simulator an? Ein Selbstversuch

Von Paula Binz - vor 18 Min.

Autofahren kann fast jeder. Aber Lasterfahren? Unsere Kollegin Paula Binz hat einen Versuch gewagt - im Simulator der Fahrschule Academy in Untermeitingen.

Wenn ich an meine ersten Fahrstunden zurückdenke, kann ich meine Nervosität immer noch spüren. "Bitte lass´mich keinen Unfall bauen", lautete mein stummes Mantra. Mit den Jahren ist das Autofahren zur Normalität geworden. Doch wenn ich nun Lastwagen fahren sollte, wäre meine Nervosität bestimmt doppelt so stark wie damals. Schließlich kann mit so einem meterlangen und tonnenschweren Fahrzeug noch viel Schlimmeres passieren.

