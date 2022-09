Untermeitingen

Wie kalt wird das Wasser im Untermeitinger Schwimmbad?

Plus Angesichts steigender Energiepreise fragen sich viele Gemeinden, wie Energie gespart werden kann. Diese Problematik war auch Thema im Untermeitinger Gemeinderat.

Das Thema Heizen beschäftigt im bevorstehenden Winter viele, auch den Gemeinderat in Untermeitingen. "Was die Raumtemperaturen betrifft, orientieren wir uns an der Bundesverordnung", sagte Bürgermeister Simon Schropp. Darin ist für eine "körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeit" – zum Beispiel das Arbeiten im Büro – eine Raumtemperatur von 19 Grad vorgegeben. Schropp machte darauf aufmerksam, dass diese Richtlinie aber nicht explizit für Schulen gelte und es dafür auch keine genaueren Angaben vom bayerischen Kultusministerium gebe.

