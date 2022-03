Untermeitingen

vor 41 Min.

Wiederöffnung nach Corona-Pause: Lange Schlangen vor dem PM

Plus Das PM in Untermeitingen durfte am Samstag wieder öffnen. Es bildeten sich lange Schlangen vor dem Eingang.

Von Norbert Staub

Das lange Warten hatte am Wochenende für viele ein Ende: Nach monatelanger Pause durften die Clubs wieder öffnen. Vor dem PM in Untermeitingen hätten sich lange Schlangen gebildet, und die Disco sei voll gewesen, berichtet Betreiber Stefan Egger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen