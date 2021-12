Wohnhaus brennt: Nachbarin erleidet Rauchvergiftung

Bei einem Wohnhausbrand in Untermeitingen erlitt eine Nachbarin, die den Bewohner verständigen wollte, eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die aufmerksame Anwohnerin bemerkte am Dienstag gegen 15.20 Uhr in der Alpspitzstraße (Bereich der 20er Hausnummern) eine Rauchentwicklung im Nachbarhaus und alarmierte die Feuerwehr. Sie versuchte zunächst, die Bewohner auf den Brand aufmerksam zu machen und erlitt dabei nach derzeitigem Stand eine leichte Rauchgasvergiftung, die im Krankenhaus behandelt werden musste, so die Polizei. Ein Bewohner des Hauses musste durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden - er blieb unverletzt.

Feuerwehr aus Klosterlechfeld, Untermeitingen und Schwabmünchen

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte aus Klosterlechfeld, Untermeitingen und Schwabmünchen im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache wurden von der PI Schwabmünchen aufgenommen. Durch das rechtzeitige Entdecken des Brandes konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)