Zu viel Impfstoff: Untermeitinger Hausarzt startet Booster-Impfaktion

Plus Kürzlich noch musste der Hausarzt Dr. Mollemeyer Termine absagen, da er nicht genug Impfstoff erhielt. Nun erhält er so viel, dass er eine freie Impfaktion startet.

Von Victoria Schmitz

Der Untermeitinger Hausarzt Dr. Tobias Mollemeyer musste vergangene Woche Impftermine für Patientinnen und Patienten im dreistelligen Bereich absagen, da seiner Praxis nicht genug Impfstoff geliefert wurde. Er überlegte sogar, ganz mit dem Impfen aufzuhören, wenn er auch diese Woche wegen Impfstoffmangel wieder Termine absagen müsse. Doch nun gibt es eine Wendung: Für diese Woche erhalten der Arzt und sein Praxisteam plötzlich so viel Impfstoff, dass der Praxisbedarf mehr als gedeckt ist. Mit einer "freien Impfaktion" am Samstag in Untermeitingen will er deshalb zusätzlich weitere Impfwillige mit Boosterimpfungen versorgen. Was hat dazu geführt, dass ihm plötzlich so viel Impfstoff zur Verfügung steht?

