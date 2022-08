Zwei hochwertige Fahrräder aus Garage gestohlen

In Untermeitingen ist ein Unbekannter in eine Garage eingebrochen und hat zwei Räder im Gesamtwert von 8000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag wurde in den frühen Morgenstunden eine Garage in der Schwabenstraße in Untermeitingen aufgebrochen. Der oder die Täter wussten womöglich, dass sich dort zwei hochwertige Räder befanden. Es handelt sich um ein grau-oranges Mountainbike und ein schwarzes Pedelec, beide von der Marke Cube, die schließlich gestohlen wurden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von über 8000 Euro. Nun sucht die Polizeiinspektion Schwabmünchen nach Zeugen. Wer etwas bemerkt hat, soll sich unter Telefon 08232/9606-0 melden. (AZ)